Junggesellentradition : Tornescher Feuerwehrmann Mike Pieper kommt am 30. Geburtstag ins Schwitzen

Als Unverheirateter wurde der Tornescher Feuerwehrmann Mike Pieper an seinem 30. Geburtstag in die Pflicht genommen. Er musste am Bahnhofsvorplatz so lange Sägespäne fegen, bis er durch den Kuss einer Frau erlöst wurde.

Tornesch | Familie, Freunde und Passanten hatten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.