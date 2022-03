Sammeln von Geldspenden : Tornescher Klaus-Groth-Schüler helfen Kriegsopfern in der Ukraine

Die Tornescher Klaus-Groth-Schule startet eine Geldspendeaktion zugunsten von Kriegsopfern in der Ukraine. Die „Aktion Deutschland hilft“ stellt Sammeldosen zur Verfügung. Geld gesammelt wird im Umfeld der Schule.

Tornesch | Nach einer bereits mit großem Erfolg realisierten Sachspendenaktion für Opfer des Krieges in der Ukraine wollen die Tornescher Klaus-Groth-Schüler nun mit dem Sammeln von Geldspenden ihre Hilfsbereitschaft und ihr Mitgefühl zum Ausdruck bringen. In Zusammenarbeit mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland hilft“ sammeln sie an d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.