Für die Wintermonate : Tornescher Grüne eröffnen Pop-Up-Büro in ungenutzter Eisdiele

Zweimal die Woche können Bürger das Büro in der Friedrichstraße 10 aufsuchen, um mit Mitgliedern der Tornescher Grünen über lokalpolitische Themen ins Gespräch zu kommen oder ihnen ihre Wünsche für die Stadt mitzuteilen.

Tornesch | In diesem Winter bleiben die Fenster der Eisdiele an der Friedrichstraße in Tornesch nicht dunkel. Der Tornescher Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen betreibt in den Räumen, die im Dezember und Januar sonst ungenutzt wären, ein Pop-Up-Büro. Es trägt den Namen „GRÜNERraum“ und ist ab sofort zweimal die Woche geöffnet. Bürgern können ihre Wünsche f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.