Ehrenamt : Tornescher Förderverein Friedhof lädt wieder zu Arbeitseinsatz ein

Das Engagement des Fördervereins zeigt Früchte im Erscheinungsbild des Friedhofs. Am Sonnabend (14. August) schreiten Mitglieder und Interessierte von 9 bis 13 Uhr erneut zur Tat.

Tornesch | Der parkähnlich gestaltete Tornescher Friedhof hat in einigen Bereichen dank des Engagements eines Fördervereins sein Erscheinungsbild positiv verändert. In regelmäßigen Arbeitseinsätzen räumten Mitglieder des Fördervereins Friedhof Tornesch und weitere Mitstreiter abgestorbene Gehölze weg, schnitten Gehölze oder rodeten sie und trugen so zu gepflegte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.