Tornesch und Seeth-Ekholt : Unbekannte brechen an einem Tag in Einfamilienhäuser ein

08. Juli 2021, 12:01 Uhr

Tornesch/ Seeth-Ekholt | Unbekannte Täter sind am Mittwoch (7. Juli) in Tornesch und Seeth-Ekholt (Kreis Pinneberg) in Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nun nach möglichen Zeugen. Das teilte Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, am Donnerstag (8. Juli) mit.

Schmuck und Bargeld in Seeth-Ekholt gestohlen

Demnach drangen Unbekannte zwischen 8.20 und 16.30 Uhr in ein Wohnhaus im Langenhofer Weg in Seeth-Ekholt ein und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. In Tornesch verschafften sich die Täter im Prisdorfer Weg zwischen 9.30 und 15.40 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Zum Diebesgut machte die Polizei derzeit noch keine Angaben.

Kripo nimmt Hinweise entgegen

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte liefern können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter (04101) 2020 oder per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegen.