Sperrung erneut verlängert : Was den Bahnübergang in Esingen zum Problemfall macht

Ursprünglich sollte die Querung an der L107 nur eine Woche dicht sein, doch jetzt werden es zwei Monate.

Tornesch/Prisdorf | Und ein drittes Mal wird die Vollsperrung des Bahnübergangs an der Landesstraße 107 (L107) zwischen Tornesch und Prisdorf verlängert. Eigentlich hätte der wichtige Weg über die Gleise nun am Sonnabend, 13. März, wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden sollen. Wie die Stadt Tornesch auf ihrer Internetseite informiert, wird die Sperrung bis Do...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.