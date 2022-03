Etwa 100.000 Euro Einsparung : Immer mehr Ratten im Stadtgebiet: Tornesch organisiert die Bekämpfung neu

Im Hauptausschuss wurde beschlossen, dass die Stadt Verträge mit einem externen Schädlingsbekämpfungsunternehmen kündigt. Zwei Minijobber sollen eingestellt werden. Die Kosteneinsparung liegt bei 100.000 Euro im Jahr.

Tornesch | In Tornesch hat in den vergangenen Jahren die Anzahl bekämpfungsnotwendiger Rattenvorkommen zugenommen. Derzeit sind an 29 Standorten im Stadtgebiet insgesamt 192 Köderboxen aufgestellt. Die Bekämpfung der Ratten erfolgt bislang durch ein externes Schädlingsbekämpfungsunternehmen. Die Kosten dafür sind mittlerweile auf 120.000 Euro pro Jahr gestiegen....

