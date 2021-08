Auf dem Schulweg : Tornesch: Zwölfjährige stößt an der Ahrenloher Straße mit Lkw zusammen

Als das Mädchen die Landesstraße 110 zwischen Wilhelmstraße und Lindenweg überqueren wollte, lief sie gegen einen Lastwagen. Laut Polizeiangaben zeigte die Ampel für sie grün an.

Tornesch | Eine zwölfjährige Radfahrerin ist am Dienstagmorgen (31. August) bei einem Unfall in Tornesch (Kreis Pinneberg) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist die Schülerin beim Überqueren einer Ampel an der Ahrenloher Straße (L 110) mit einem Lkw zusammengestoßen. Fahrrad über die Straße geschoben Demnach ereignete sich der Unfall um 8....

