Straßen erzählen Geschichte : Wilhelm-Schildhauer-Straße: Hommage an Bürgermeister in Tornesch

Seit 70 Jahren sind die Bürgermeister in Tornesch hauptamtlich tätig. Der letzte Ehrenamtliche in dieser Position war Wilhelm Schildhauer. Er setzte sich in den Jahren der Wohnungsnot nach dem Krieg für Wohnungsbau ein.

Tornesch | Die Straßen von Tornesch tragen den Namen von Persönlichkeiten, Flora und Fauna oder erinnern an historische Begebenheiten. Doch obwohl ein Jeder sie mitunter tagtäglich durchquert, wissen nur die wenigsten um diese Bedeutung. Wie einige Straßen und Wege zu ihrem Namen kamen, stellen wir in unserer Serie „Straßen erzählen Geschichte“ vor. Reporteri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.