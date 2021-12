Weihnachtsmarkt-Premiere : Tornesch: Veranstalter zieht positive Bilanz über Event am Torneum

Gastronom Horst Krawutschke zeigt sich zufrieden mit der Premiere seines Weihnachtsmarkts am Sportpark Torneum. Eine Neuauflage hält er für möglich. Auch der vereinsbasierte Markt um das Pomm 91 soll wieder stattfinden.

Tornesch | Die Anzahl der Gäste, die der Weihnachtsmarkt am Sportpark Torneum in Tornesch angelockt hat, entspricht den Erwartungen von Veranstalter Horst Krawutschke. Eine zweite Auflage zu realisieren, kann er sich vorstellen. Luft nach oben gibt es noch bei der Organisation des Kunsthandwerkermarkts. Den städtischen Weihnachtsmarkt am Pomm 91 soll es wieder g...

