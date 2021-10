Dreiste Unfallflucht : Unbekannter fährt Zaun in Tornesch an und macht sich aus dem Staub

In der Straße Voßberg in Tornesch wurde am Sonntag ein Maschendrahtzaun angefahren. Der Unfallverursacher ist unbekannt, er hat die Flucht ergriffen.

Tornesch | Dreiste Unfallflucht in Tornesch (Kreis Pinneberg): Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntag (10. Oktober) in der Straße Voßberg einen Zaun angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Das teilte Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Durch den Zaun in den Vorgar...

