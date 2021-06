Polizei sucht Zeugen : Unbekannte lagern illegal Big-Bags mit Mineralwolle in Tornesch ab

Polizeibeamte stellten am Freitag (4. Juni) am Asperhorner Weg drei sogenannte Big-Bags mit Abfällen des Dämmmaterials fest.

von Susi Große

04. Juni 2021, 14:26 Uhr

Tornesch | Die Polizei ist auf der Suche nach Umweltsündern: Am Freitag (4. Juni) haben Unbekannte am Asperhorner Weg unweit der A23 in Tornesch (Kreis Pinneberg) unerlaubt Mineralwolle entsorgt. Polizeibeamte stellten um 10.55 Uhr drei sogenannte Big-Bags mit Abfällen des Dämmmaterials fest. Das teilte Sandra Firsching, Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, gegenüber shz.de mit.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Da Mineralwolle sowohl für die Umwelt als auch die Gesundheit des Menschen eine Belastung darstellt, muss sie fachgerecht entsorgt werden. Die Abfälle gehören weder in den Hausmüll noch zum Wertstoffhof oder in eine Müllverbrennungsanlage – da sie weder recycelbar sind noch verbrannt werden können.

Strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen

Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht des Umgangs mit unerlaubten Abfällen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Asperhorner Weg beobachtet haben.

Hinweise sind an den Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn unter der Rufnummer (0 41 21) 4 09 20 zu richten.