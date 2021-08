Umweltsünder : Tornesch: Unbekannte lagern Bauschutt neben einem Feldweg ab

Eine große Menge illegal entsorgten Abfall hat ein Anwohner in der Straße In de Hude vorgefunden. Von den Verursachern fehlt jede Spur. Polizei und Ordnungsamt bitten um Hinweise.

von Susi Große

18. August 2021, 14:30 Uhr

Tornesch | Erneut haben Umweltsünder in Tornesch (Kreis Pinneberg) zugeschlagen. Unbekannte haben in der Straße In de Hude illegal Bauschutt entsorgt. Das hat Torneschs Ordnungsamtsleiter Sven Reinhold mitgeteilt. Ein Anwohner hatte abgelagerten Müll auf einer Grünfläche neben einem Feldweg entdeckt – und zwar eine ganze Menge, darunter etwa Fassadenverkleidung.

Wann genau der Schutt in der Natur entsorgt wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei hat den Vorfall am Sonnabend (14. August) gegen 19.15 Uhr festgestellt.

Ermittler bitten um Hinweise

Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat und dem möglichen Verursacher unter der Rufnummer (04121) 40920. Auch Reinhold nimmt Hinweise per E-Mail oder unter (04122) 9572126 entgegen. Der Ordnungsamtsleiter hofft insbesondere, dass jemand die entsorgte Fassadenverkleidung erkennt.

Das ist die Rechtslage

Unzulässige Abfallablagerung ist eine Ordnungswidrigkeit, die in Schleswig-Holstein gemäß dem aktuellen Bußgeldkatalog – je nach Art des Vergehens und Menge des Mülls – mit einem Bußgeld zwischen 5 und 6000 Euro geahndet wird. Die Stadt Tornesch bringt jegliche illegale Entsorgung zur Anzeige, die unter den Paragraphen 326 des Strafgesetzbuches – Unerlaubter Umgang mit Abfällen – fällt.

