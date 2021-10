Hoher Sachschaden : Unbekannte brechen in DRK-Kita in Tornesch ein und stehlen Bargeld

Die Täter sind gewaltsam in eine Kindertagesstätte an der Friedlandstraße eingedrungen und haben einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Tornesch | In die DRK-Kindertagesstätte an der Friedlandstraße in Tornesch (Kreis Pinneberg) ist eingebrochen worden. Die Täter sind unbekannt, sie haben Bargeld entwendet und einen hohen Sachschaden in der Kita angerichtet. Das hat Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann auf Anfrage von shz.de jetzt mitgeteilt. Die Polizei sucht Zeugen. Mehrere Zwischentüren g...

