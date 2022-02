Polizei ermittelt : Umweltsünder entsorgen Altöl in Gewerbegebiet in Tornesch

Unbekannte haben den Kanister auf einer Grünfläche in der Merian-Straße hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach den Verursachern und bittet um Hinweise.

Tornesch | Erneut haben Umweltsünder in Tornesch zugeschlagen: Am Mittwoch (9. Februar) wurde in der Merian-Straße im Gewerbegebiet Oha unweit der A23 ein Kanister mit Altöl gefunden. Das hat Polizei-Pressesprecherin Sandra Firsching mitgeteilt. Der oder die Verursacher dieser unerlaubten Ablagerung sind unbekannt. Unerlaubter Umgang mit Abfall Ein Zeuge h...

