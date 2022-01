Neues Angebot in Tornesch : TuS Esingen und SoVD bieten Sportkurs für Menschen mit Demenz an

Mit dem Bewegungsprogramm werden Übungen für Gleichgewicht, Mobilisation und zur Kräftigung vermittelt. Es wird vom Landesportverband Schleswig-Holstein gefördert und ist daher für die Teilnehmer kostenfrei.

Tornesch | Es gibt ein neues Angebot für von der Krankheit Demenz betroffene Menschen in Tornesch: Der TuS Esingen bietet in Kooperation mit dem Tornescher Ortsverband des Sozialverbands Deutschland (SoVD) ein Bewegungsprogramm für Menschen mit demenziellen Erkrankungen an. In dem Kursus, der am Montag (17. Januar) beginnt, sind noch Plätze frei. Das hat Übungsl...

