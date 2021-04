Unfall in Tornesch : Transporter fährt auf Skoda auf – 38-jähriger Moorreger leicht verletzt

Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Die Friedrichstraße war 45 Minuten lang halbseitig blockiert.

Tornesch | Bei einem Unfall in Tornesch ist am Dienstagabend (20. April) ein 38-Jähriger leicht verletzt worden. Wie Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mitteilte, hat sich der Auffahrunfall gegen 18.15 Uhr in der Friedrichstraße (Landesstraße 107) auf Höhe der Einmündung zur Wilhelm-Schildhauer-Straße ereignet. Beim Abbiegen in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.