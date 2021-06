Corona-Pandemie : Tornesch: Testzentrum der Adler-Apotheke zieht in die alte Post um

Bisher war das Schnelltestzentrum in der Begegnungsstätte Pomm 91 untergebracht. Weil die niedrigen Inzidenzzahlen derzeit Veranstaltungen wieder möglich machen, wollen die Betreiber die Räumlichkeiten nicht blockieren.

Tornesch | Das Schnelltestzentrum der Adler-Apotheke in Tornesch zieht zum Monatswechsel von der Begegnungsstätte Pomm 91 in die Willy-Meyer-Straße um, und zwar in das ehemalige Postgebäude. Das teilt Dietmar Hennings mit. Er und seine Frau Judith Hennings sind die Inhaber der Tornescher Adler-Apotheke und damit auch die Betreiber des Corona-Testzentrums. Pom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.