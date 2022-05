Gelände der alten Post : Tornesch: Streit ums geplante Ärztehaus in der Willy-Meyer-Straße

Die CDU ist der Ansicht, die Stadt verkauft das Grundstück für das geplante Ärztehaus an der Willy-Meyer-Straße in Tornesch zu günstig an den Investor. Ein Anwalt und die Kommunalaufsicht wurden eingeschaltet.

