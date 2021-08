Schuldebatte in Tornesch : SPD, Grüne und FDP wollen Neubau als Ersatz für Johannes-Schwennesen-Schule

Die drei Fraktionen haben sich in der Frage, ob Tornesch eine neue Grundschule bauen soll, gegen die CDU zusammengeschlossen. Sie schlagen in einem Antrag vor, am Esinger Weg ein neues Schulgebäude zu bauen.

Tornesch | Es soll vorangehen in der Tornescher Schuldebatte. FDP, SPD und Grüne haben in der Diskussion um die Frage, ob die Stadt eine neue Grundschule braucht und bauen soll, für die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung (JSSKB) am Montag (30. August) einen gemeinsamen Antrag gestellt. Formuliert ist darin eine klare Forderun...

