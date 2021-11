Tornesch : Radfahrer überquert geschlossenen Bahnübergang – Hohes Bußgeld droht

Ein 59-Jähriger ist mit seinem Fahrrad über den Bahnübergang am Gärtnerweg gefahren, nachdem sich die Halbschranken bereits geschlossen hatten. Dabei wurde er von Beamten der Bundespolizei erwischt.

Tornesch | Ein Radfahrer hat sich am Dienstagnachmittag (16. November) in Lebensgefahr gebracht, indem er über einen geschlossenen Bahnübergang in Tornesch fuhr. Das hat Hanspeter Schwartz, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Flensburg, shz.de gegenüber mitgeteilt. Besonders dreist: Der Mann überquerte die Gleise direkt vor den Augen von Polizisten. Während ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.