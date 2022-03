Bahnhof Tornesch : Polizei schnappt Fahrraddieb und sucht nach Eigentümer der Beute

Eine aufmerksame Zeugin hatte den Mann dabei beobachtet, wie er an den am Tornescher Bahnhof abgestellten Fahrrädern hantierte. Sie rief die Polizei zu Hilfe.

Tornesch | Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei einen Fahrraddieb in Tornesch festgenommen. Der betrunkene Mann hatte sich am Mittwochabend (2. Februar) an einem Fahrradunterstand am Bahnhof an den Rädern zu schaffen gemacht und wollte sich mit seiner Beute aus dem Staub machen. Nun wird der Eigentümer des sichergestellten Diebesguts gesucht. Das hat P...

