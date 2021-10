Tornesch : Politik legt Details für Mehrgenerationenplatz am Lüttensee fest

Der Mehrgenerationenplatz zwischen Schäferweg und Kuhlenweg im Quartier Tornesch am See soll bis Jahresende fertig sein. Dort entstehen ein Aussichtspunkt, ein Abenteuerspielplatz und ein Fitnessparcours.

Tornesch | Die Gestaltung des Mehrgenerationenplatzes am frisch angelegten Lüttensee in Tornesch ist Thema während der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Montag, 25. Oktober. Das Gremium soll über den Entwurf beraten, damit die Verwaltung die Ausschreibung vorbereiten und die Aufträge entsprechend vergeben kann. Denn der Platz soll bis Jahresende 2022 f...

