Tornesch am See : Los geht's: Lüttensee wird mit Wasser aus einem Regenrückhaltebecken befüllt

Das Gewässer im Quartier Tornesch am See ist zu einem Drittel gefüllt. Mindestens 14.000 Kubikmeter soll es fassen.

Tornesch | Das Wasser läuft: Seit Anfang der zweiten März-Woche wird der neue Lüttensee in Tornesch befüllt, während rund herum auf der Seebaustelle zwischen Schäferweg, Baumschulenweg und Kleiner Moorweg die Arbeiten weiterhin auf Hochtouren laufen. Der See, der sich auf einer Fläche von 5030 Quadratmetern erstreckt und an der tiefsten Stelle 6,5 Meter misst, b...

