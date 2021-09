Tornescher Schuldebatte : Neubau für Johannes-Schwennesen-Schule soll geprüft werden

Das letzte Wort in der Frage, ob in Tornesch eine neue Grundschule gebaut werden soll, ist noch nicht gesprochen. SPD, FDP und Grüne treten für den Ersatzbau ein, während die CDU am Standort festhält.

Tornesch | Ein Neubau als Ersatz für die Johannes-Schwennesen-Schule (JSS) – mit der schnellstmöglichen Planung dafür soll die Tornescher Stadtverwaltung jetzt beauftragt werden. Das hat der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung (JSSKB) während seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Die bauliche Umsetzung soll auf einem Flurstück a...

