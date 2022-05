Sportverein aus Tornesch : Mitgliederzahl des TuS Esingen nähert sich Vor-Pandemie-Zeiten

Nach 24 Jahren als Vorsitzender des TuS Esingen wurde Torsten Kopper erneut für zwei Jahre wiedergewählt. Dann aber soll, wie er bereits angekündigt hat, Schluss sein. Der Mitgliederbestand des Sportvereins erholt sich.

Tornesch | Ein weiteres Mal wurde Torsten Kopper zum Vorsitzenden des Tornescher Turn- und Spielvereins (TuS) Esingen gewählt, kündigte jedoch bereits an, dass er in zwei Jahren nicht wieder antreten wird. Der Mitglieder-Abwärtstrend durch Corona ist gestoppt, doch der Punktspielbetrieb ist immer noch doch Abbrüche geprägt. Ich denke, dass es an der Zeit ist, ...

