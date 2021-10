Bis Ende 2021 gesperrt : Kleine Twiete am Stadtrand von Tornesch wird zum Radweg ausgebaut

Aus der maroden Spurbahn mit Mittelstreifen wird ein durchgängiger asphaltierter, drei Meter breiter Radweg. Der Kreis Pinneberg trägt 75 Prozent der Kosten.

Tornesch | Der Feldweg Kleine Twiete am Stadtrand von Tornesch ist ab Montag, 1. November, voll gesperrt. Er wird zu einem Radweg ausgebaut. Aufgrund der Asphaltierungsarbeiten dauert die Sperrung voraussichtlich bis Jahresende, also dem 31. Dezember 2021, an. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die verkehrsrechtliche Anordnung gilt für alle Verkehrsteilnehm...

