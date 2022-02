Jugendprojekt in Tornesch : Blick hinter die Kulissen: JottZett-Mediengruppe dreht Kurzfilm

„Der Lügendetektor“ ist das neuste Projekt der Jugendlichen. Der knapp 2 Minuten lange Kurzfilm ist auf Youtube zu sehen. Dafür standen auch bekannte Gesichter vor der Kamera.

Tornesch | Die Kameras und das Mikrofon sind in Position, die Akteure konzentrieren sich. Regisseur Lars Gundlach kontrolliert noch einmal zur Sicherheit den Fokus der Kamera, dann kann es losgehen: „Und bitte!“ Schauspieler Sezer Uzunoğlu reißt in seiner Rolle als Vater die Augen auf und blickt erstaunt. Dann scheppert es und das gesamte Filmteam fängt an zu la...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.