Tornesch : Illegale Müllentsorgung wird in Corona-Zeiten immer mehr zum Problem

Da die Täter oftmals nicht ermittelt werden können, bleibt die Stadt auf den Kosten für die Entsorgung sitzen.

Tornesch | Illegale Abfallentsorgung wird in Tornesch seit Beginn der Corona-Krise immer mehr zum Problem. Wie Julia Trabe vom städtischen Ordnungsamt berichtet, ist ein deutlicher Zuwachs an illegal abgelagerten Abfällen an Straßenrändern, in Wäldern oder in Gräben zu beobachten. Oftmals ist es nicht möglich, den Täter zu ermitteln, da kein Name an den entsor...

