Tornesch : Aus für geduldeten Hundeauslauf Kleine Twiete: Wiese wird aufgeforstet

Der Umweltausschuss hat beschlossen, das Areal zur Ausgleichsfläche für Baumaßnahmen zu machen. Vor einem Jahr wurde abgelehnt, dort einen offiziellen Hundefreilauf einzurichten. Seitdem wurden Hunde dort nur geduldet.

Tornesch | Das dürfte vielen Hundehaltern in Tornesch gar nicht schmecken: Die Wiese zwischen der Kleinen Twiete und dem Ohrtbrookgraben wird als Ausgleichsfläche für Baumaßnahmen aufgeforstet und in diesem Zuge der Öffentlichkeit unzugänglich gemacht. Das hat der Umweltausschuss am Montag (23. August) mit einer Gegenstimme beschlossen. Aktuell lassen viele Hund...

