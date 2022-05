Einsatz an der Friedrichstraße : Tornesch: Pflegeheim-Bewohner raucht in seinem Zimmer – Feuerwehr rückt aus

23 Kameraden der Feuerwehr Tornesch rückten am Sonnabend (28. Mai) zum Awo Wohn- und Servicezentrum im Stadtzentrum aus. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Tornesch | Drei Einsätze haben die Freiwillige Feuerwehr Tornesch am vergangenen Wochenende in Atem gehalten. So waren elf Kameraden in den frühen Morgenstunden des Sonntags (29. Mai) nach einem schweren Unfall knapp eine Stunde auf der A23 im Einsatz. Bei Tempo 180 war um 2.44 Uhr ein Hinterreifen eines BMW geplatzt, wodurch die 22-jährige Fahrerin die Kontroll...

