Unterwegs mit dem Fahrrad : Tornesch: Grüne und SPD wollen über sichere Schulwege diskutieren

Die beiden Parteien wollen die Radwege zu den Tornescher Grundschulen verbessern. Sie bauen dabei auf Vorschläge der Schüler und der Eltern.

Tornesch | Bündnis 90/Die Grünen und SPD wollen über sichere Schulwege in Tornesch diskutieren. Die beiden Parteien laden gemeinsam zu einer Online-Veranstaltung am Mittwoch (26. Mai) ein. Ihr Ziel: Den Radverkehr in der Stadt stärken. „Doch mit dem Rad zur Schule schicken Eltern ihre Kinder nur, wenn sie sicher sein können, dass sie dort auch heil und gesund an...

