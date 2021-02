37 Kameraden im Einsatz : Gas tritt an Tankstelle in Tornesch aus – Feuerwehr hilft Autofahrerin

Eine Frau konnte nach dem Gastanken den Tankstutzen nicht mehr entfernen. Die Feuerwehr rückte aus.

Tornesch | Das hätte auch brenzlig enden können: An einer Tankstelle im Fliederweg in Tornesch (Kreis Pinneberg) ist am Sonntag (31. Januar) Gas ausgetreten. Die Freiwillige Feuerwehr Tornesch eilte einer Autofahrerin, die beim Gastanken den Tankstutzen nicht mehr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.