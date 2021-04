Feuer in Tornesch : Feuerwehr löscht erneut Müllcontainer an der Klaus-Groth-Schule

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Bereits im März hatte es einen ähnlichen Einsatz am Jugendzentrum gegeben.

Tornesch | Nächtlicher Einsatz für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch: Sie waren in der Nacht von Freitag (23. April) auf Sonnabend um kurz vor Mitternacht zur Klaus-Groth-Schule in Tornesch gerufen worden. Dort brannten drei große Müllcontainer, wie Wehrsprecher Ralf Diedrichsen berichtete. „Sie standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.