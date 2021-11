Konzert in Tornescher Kirche : „Winterzauber“: E-Singer melden sich nach zwei Jahren Pause zurück

Die Veranstaltung am Freitag (26. November) ist für den gemischten Chor aus Tornesch der erste Auftritt nach langer Corona-Zwangspause. Der Eintritt ist frei.

Tornesch | Besinnlich, beschwingt und schon mit einem Hauch Adventsstimmung: Das wollen Die E-Singer Zuhörern bei ihrem ersten Konzert nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause bieten. Der gemischte Chor tritt am Freitag (26. November) in der Tornescher Kirche an der Jürgen-Siemsen-Straße auf. Das hat Pressewartin Katrin Stange mitgeteilt. Mischung aus frö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.