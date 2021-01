Gleisausbau : Darum will die Deutsche Bahn in Tornesch zwei Übergänge aufgeben

Im Zuge des mehrgleisigen Ausbaus zwischen Hamburg und Elmshorn sollen in der Region Bahnübergänge geschlossen werden.

Tornesch/Heidgraben | Die Bahnübergänge am Neuendeicher Weg sowie am Kreyhorn in Tornesch könnten bis zum Jahresende 2022 dem Erdboden gleich gemacht werden. Darüber berät der Tornescher Bau- und Planungsausschuss während seiner nächsten Sitzung am Montag, 1. Februar. Den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.