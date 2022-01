Am Stadtrand : Tornesch: Darum werden im Wald an der Kleinen Twiete Bäume gefällt

150 bis 200 Fichten müssen in dem kleinen Waldstück gefällt werden. Denn sie sind alt oder krank. Als Teil einer Ausgleichsmaßnahme soll das Wäldchen aber in einen besseren Zustand als zuvor gesetzt werden.

Tornesch | Das hat zahlreiche Spaziergänger erschrocken: Im Wäldchen an der Kleinen Twiete am Stadtrand von Tornesch wurden zahlreiche Bäume gefällt. Am Donnerstag (27. Dezember) rückten die Bagger an und den Nadelbäumen zu Leibe. Das hat aber seinen Grund: Das Waldstück wird als Teil einer Ausgleichsmaßnahme aufgeforstet. Und die gefällten Fichten waren krank, befallen vom Borkenkäfer. Das erläuterte Torneschs Bauamtsleiter René Goetze im Gespräch mit shz.de. Rückzugsort für heimisches Wild soll entstehen Im vergangenen August hatte der städtische Umweltausschuss beschlossen, das 17.500 Quadratmeter umfassende Waldstück nebst angrenzender Grünfläche als Ausgleichsfläche für Baumaßnahmen aufzuforsten. „Ziel ist es, eine Ausgleichsfläche zu schaffen, die in Zukunft vor allem dem dort beheimateten Wild dienen soll“, sagte Goetze. Mit der Aufforstung wurde die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein beauftragt, die die Anpflanzungen fachmännisch überwacht. Bis zu 1500 junge Nadel- und Laubbäume werden gepflanzt Die Arbeiten dafür haben nun begonnen, und zwar mit einem Schritt, der für den Betrachter erst einmal radikal aussieht: Alte und kranke Fichten werden gefällt. Der Bauamtsleiter schätzt die Anzahl auf 150 bis 200 Stück. Damit weicht nicht der gesamte Wald: Stehen bleiben werden etwa die Kiefern, denn sie sind gesund. Doch vor allem Fichten sind anfällig für den Borkenkäfer, ein Schwächeparasit. Damit wird an der Stelle ein gesunder und vitaler Mischwald hergestellt. Der Wald wird also in Zukunft in einem besseren Zustand sein als zuvor. Im zweiten Schritt wird der Waldboden gemulcht und schließlich werden neue Bäume gepflanzt, und zwar bis zu 1500 Stück. „Damit wird an der Stelle ein gesunder und vitaler Mischwald hergestellt. Der Wald wird also in Zukunft in einem besseren Zustand sein als zuvor“, sagte Goetze. In die Erde kommen dafür verschiedene junge Nadel- und Laubbäume, wie Lärche, Douglasie, Roteiche, Linde und Vogelbeere. Am Waldrand werden vor allem Wildsträucher gepflanzt. Die Anpflanzungsarbeiten sollen im April abgeschlossen sein. Als Hundeauslauf genutzte Wiese wird eingezäunt Auch die knapp 7500 Quadratmeter große Wiese neben dem Waldstück ist Teil der Ausgleichsmaßnahme. Dort wurden bereits Jungbäumchen gepflanzt. Bislang ließen viele Hundebesitzer ihre Tiere auf der Fläche laufen, was in der Vergangenheit von der Stadt toleriert wurde. Damit ist nun Schluss. Denn damit die Bäume ungestört anwachsen können, wird das Gebiet in Kürze eingezäunt. Der städtische Haushalt wird durch die Aufforstung übrigens nur gering belastet, erläuterte der Bauamtsleiter. Die Kosten für die Arbeiten werden von der Landwirtschaftskammer getragen. Die Aufforstung wird zu einem großen Teil aus dem Verkauf des Holzes finanziert. Die Stadt zahlt dabei nur die Differenz. Weiterlesen: Politik lehnt kostenlosen Hundefreilauf an der Kleinen Twiete ab ...

