Diebstahl, Einbruch, Unfälle : 77-Jährige aus Tornesch erleidet mehrere Schicksalsschläge

Erst wird der Seniorin beim Einkaufen das Portemonnaie geklaut, dann verschwinden 2000 Euro von ihrem Konto. Doch die Frau berichtet noch von weiteren Schicksalsschlägen.

Tornesch | Es war so wie immer, als Erna T. (Name von der Redaktion geändert) am Montag (13. September) gegen Mittag ihre Wohnung in Tornesch (Kreis Pinneberg) verlassen hatte, um mit ihrem Roller zum Einkaufen in Richtung Ahrenloher Straße aufzubrechen. Zweimal pro Woche ist sie dafür unterwegs. Doch für die 77-Jährige sollte der Tag alles andere als „wie immer...

