Kein Geld von der Stadt : Tornesch: Ausstellung der Frauengeschichtswerkstatt steht auf der Kippe

Die Fertigstellung der Ausstellung „Mode im Wandel der Zeit“ hatte sich coronabedingt verzögert. Von der Stadt Tornesch soll es auf Beschluss der Politik kein Geld mehr geben. Nun ruft die Volkshochschule zu Spenden auf.

Tornesch | „Als es die ersten engen Röcke gab, hat meine Mutter mir einen mit einem schönen Schottenkaro genäht. Er wurde schnell mein liebstes Kleidungsstück und wurde je nachdem, wie sich die Mode verändert hat, gekürzt“, berichtet Elvira Schliephacke, Mitglied in der Frauengeschichtswerkstatt in Tornesch. Persönliche Anekdoten wie diese sind in die Ausstellun...

