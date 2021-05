Tornesch am See : Arbeiten fast abgeschlossen: Lüttensee zu 60 Prozent mit Wasser gefüllt

Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, die Bepflanzung beginnt in Abhängigkeit vom Wasserspiegel.

Tornesch | Er ist so gut wie fertig, der neue Lüttensee in Tornesch: Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, das namensgebende Gewässer im Quartier Tornesch am See ist bereits zu 60 Prozent befüllt. Das berichtete Stadtplaner Henning Tams während der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Montag (3. Mai). Die Befüllung erfolgt etappenweise mit Wasser aus dem nä...

