Tornesch : Das sind die Pläne für einen Mehrgenerationenplatz am Lüttensee

Im Bauausschuss werden die Entwürfe für den Platz vorgestellt. Er soll verschiedene Bevölkerungs- und Altersgruppen ansprechen und aus drei zentralen Elementen bestehen.

Tornesch | Der Lüttensee ist so gut wie fertig, jetzt geht es um die Gestaltung des Umfelds: Während der Sitzung des Tornescher Bau- und Planungsausschusses am Montag (31. Mai) geht es unter anderem um einen Mehrgenerationenplatz am namensgebenden Gewässer im Quartier Tornesch am See. Vorgestellt werden die Entwürfe zur weiteren Gestaltung des Seeumfelds nördlic...

