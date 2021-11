Tischtennis : TuS Esingen lädt Kinder zu Mini-Meisterschaften in Tornesch

Mitmachen bei dem Turnier können Kinder aus Tornesch im Alter bis zu zwölf Jahren, die noch keine Spielberechtigung des Deutschen Tischtennis-Bundes haben.

Tornesch | Kinder, die gerne Tischtennis spielen oder dies gerne einmal ausprobieren wollen, sind am Sonnabend (20. November) in Tornesch, in der alten Halle der Klaus-Groth-Schule, willkommen. Von 13 Uhr an wird dort unter der Regie des TuS Esingen der Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften ausgetragen. Das hat Renate Hilmer, Mitglied des Tischtennisjugendwart-...

