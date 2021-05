Tierrettung in Uetersen : Feuerwehr holt Katze vom Dach eines viergeschossigen Hauses

Mithilfe der Drehleiter gelang es einem Feuerwehrmann, das verängstigte Tier zu greifen und aus seiner Notlage zu befreien.

Uetersen | „Die Katze auf dem heißen Blechdach“, so heißt ein Theaterstück von Tennessee Williams. Heiß war es zwar nicht auf dem Dach eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses an der Jochen-Klepper-Straße. Wohl aber war es hoch. Zu hoch für eine Katze, die sich am Montag (3. Mai) auf selbiges vorgewagt hatte und nicht mehr herunterkam. Vier Stunden sei das Tier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.