Thema im Bildungsausschuss : Uetersens Schulleiter wünschen sich neue Pausenhöfe

An der Rosenstadtschule und der Friedrich-Ebert-Schule hofft man auf eine Neugestaltung der Flächen. Der Bildungsausschuss in Uetersen wird sich am Donnerstag (25. November) damit befassen.

Uetersen | Sowohl an der Rosenstadtschule als auch der Friedrich-Ebert-Schule besteht der Wunsch, die jeweiligen Pausenhöfe zu überplanen. Sprich: neu zu gestalten. Der Bildungsausschuss wird sich am Donnerstag (25. November) mit beiden Anträgen befassen. Die öffentliche Sitzung im Rathaus an der Wassermühlenstraße beginnt um 19 Uhr. Schon jetzt kommt der Grun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.