Tennisturnier in Uetersen : Überraschungen zum Rosenpokal-Auftakt – Brockmann als Favoritin

In den ersten Spielen der traditionsreichen Veranstaltung gab es zur Freude von Turnierleiter Björn Keller einige Außenseiter-Siege. Bis Donnerstag (24. Juni) wird am Fourniermühlenweg aufgeschlagen.

Uetersen | Zweigeteilt geht in diesem Sommer das Tennisturnier des TV Uetersen um den 34. Rosenpokal über die Bühne. Bevor vom Freitag, 2. Juli, bis zum Sonntag, 4. Juli, die Jugendlichen aufschlagen, treten am Fourniermühlenweg bereits vom Montag, 21. Juni, bis zum Donnerstag, 24. Juni, die Erwachsenen in Aktion. „Und zum Auftakt gab es gleich einige Überraschu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.