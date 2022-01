Tennis-Wintersaison 2021/22 : Herren 60 des TV Uetersen feiern Aufstieg in die Regionalliga Nord

Das Team um Mannschaftsführer Rüdiger Geertz machte am Sonnabend (22. Januar) bereits im vorletzten Saisonspiel mit einem 4:2 gegen Buxtehude sein Meisterstück und den Sprung in Deutschlands höchste Spielklasse perfekt.

Uetersen | Nach einer langen Reise in Deutschlands höchster Tennis-Liga ihrer Altersklasse angekommen sind die Tennis-Herren 60 des TV Uetersen. Indem sie am Sonnabend (22. Januar) mit einem 4:2 gegen den Buxtehuder TC Rot-Weiß auch ihr viertes Saisonspiel gewannen, haben sie die Staffelmeisterschaft in der Nordliga-Gruppe B und den Aufstieg in die Regionalliga ...

