Polizei warnt : Taschendiebe bestehlen zwei Seniorinnen in Tornesch und Uetersen

Die Diebe schlugen in der Rosenstadt in einem Discounter in der Reuterstraße und in Tornesch in einem Supermarkt am Ohlenhoff zu. Sie erbeuteten Bargeldbeträge im zweistelligen Bereich.

Avatar_shz von Susi Große

21. Mai 2021, 10:33 Uhr

Tornesch | Zwei Seniorinnen sind am Donnerstagvormittag (20. Mai) in Uetersen und Tornesch (Kreis Pinneberg) Opfer von Taschendiebstählen geworden. Das teilte Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mit. Die Taschendiebe erbeuteten Bargeldbeträge im zweistelligen Bereich.

Die Opfer sind beide über 70 Jahre alt

Zwischen 10.30 und 11 Uhr entwendeten Diebe in einem Supermarkt in der Straße Ohlenhoff in Tornesch die Geldbörse einer 76-jährigen Tornescherin aus ihrem Einkaufsbeutel. Gegen 11.30 Uhr schlugen Taschendiebe erneut zu, dieses Mal in der Nachbarstadt Uetersen: In einem Discounter in der Reuterstraße stahlen Unbekannte die Umhängetasche einer 71-Jährigen aus der Rosenstadt. Die Tasche hatte am Einkaufswagen gehangen. Sie wurde wenig später wieder aufgefunden – allerdings ohne Bargeld und Smartphone.

Die Ermittler der Polizeistation Uetersen bitten um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0 41 22) 7 05 30.



Polizei warnt vor Taschendieben

Aus dem aktuellen Anlass warnt die Polizei vor Taschendieben. Der Großteil der Diebstähle habe sich in der Vergangenheit in Geschäften, Supermärkten und Einkaufszentren ereignet. „Einen Schwerpunkt stellen die städtischen Bereiche dar“, sagt Brockmann. Die Dienststellen der Polizeidirektion Bad Segeberg haben bereits im vergangenen Jahr Plakate in den Eingangsbereichen von Geschäften aufgehängt, um die Kunden vor Taschendieben zu warnen.

Tipps der Polizei So lassen sich Taschendiebe erkennen „Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute“, sagt Polizeipressesprecher Lars Brockmann. Da es sich bei Taschendiebstähle in Supermärkten um ein andauerndes Problem handele, gibt die Polizei insbesondere älteren Menschen folgende Tipps: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden – selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung – nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Bürger können sich bei bestehender Unsicherheit im Umgang mit Taschendiebstählen an jede örtliche Polizeidienststelle oder gleichermaßen an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg wenden. Diese ist am Standort Pinneberg unter der Rufnummer (0 41 01) 20 20 zu erreichen. Dort erhalten vermeintliche Opfer entsprechende Hinweise.

Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen sind im Bereich Prävention auf der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein zu finden.