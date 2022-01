Service im Kreis Pinneberg : Tannenbaumabfuhr 2022: Das sind die Sammelplätze in Tornesch

Auch in diesem Jahr bietet der Kreis Pinneberg wieder eine kostenlose Möglichkeit, ausgediente Weihnachtsbäume zu entsorgen. In Tornesch gibt es zehn Sammelplätze für die Abfuhr.

Tornesch | Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Wohin mit dem Tannenbaum, wenn er nach dem Weihnachtsfest ausgedient hat? Der Kreis Pinneberg bietet auch in diesem Jahr wieder einen kostenlosen Abholservice für Tannenbäume an. In Tornesch ist die Abfuhr am Freitag (14. Januar). Im Stadtgebiet gibt es insgesamt zehn Sammelplätze, an denen die Tannenbäume abge...

