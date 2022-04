Spenden für die Ukraine : Suppentag bei der Awo Heidgraben zugunsten von Kriegsopfern

Im Awo-Ortsverein Heidgraben werden Suppen für einen guten Zweck gekocht und gegen eine Spende zum Verzehr aufgeschöpft. Die Einnahmen kommen der Ukraine-Hilfe zugute.

Heidgraben | Wenn Hilfe benötigt wird, dann ist der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Heidgraben schnell und unkompliziert zur Stelle. Mit einem Suppentag wollen die Aktiven nun einen weiteren Beitrag zur Unterstützung von Kriegsopfern in der Ukraine leisten. Am Sonnabend (23. April) geben sie am MarktTreff selbstgekochte Suppen gegen eine Spende aus. Die Ein...

