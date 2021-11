Lidl- und Edeka-Markt geplant : Supermarkt-Projekte an der L110: CDU will Straße Ohlenhoff überplanen

Aufgrund der Planungen für einen neuen Edeka-Markt und eine größere Lidl-Filiale will die CDU die Verkehrsführung im Ohlenhoff optimieren. Sie erschließt die Einzelhandelsflächen und das Quartier Tornesch am See.

Tornesch | Das Vorhaben eines Investors, in Tornesch einen neuen Edeka- und einen neuen Lidl-Markt zu bauen, beschäftigt die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses während ihrer Sitzung am Montag (29. November) erneut. Dieses Mal geht es im Stadium der Entwurfsberatung um den sogenannten Auslegungsbeschluss des erforderlichen Bebauungsplans. Neuer Edeka,...

